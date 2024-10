Tempo no DF: fim de semana deve ser de calor com pancadas de chuvas isoladas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este sábado (26/10) indica calor, com temperaturas variando entre mínima de 19°C e máxima de 29°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, entre 55% e 95%. Também há previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no DF.

No domingo, o clima seguirá semelhante, com máxima de 27°C e mínima de 19°C. A umidade continuará alta, variando de 60% a 98%. Pela manhã, são esperadas nuvens e pancadas de chuva isoladas, enquanto à tarde também há possibilidade de trovoadas isoladas.