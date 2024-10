Do DF para o mundo: com 12 anos, lutador de jiu-jitsu vai competir em Lisboa

Emanuel é referência do esporte no país - (crédito: Redes sociais)

Com apenas 12 anos, o brasiliense Emanuel Enzo é uma referência no mundo do jiu-jitsu infantil, acumulando 33 medalhas em sua trajetória. Neste domingo (27/10), o campeão brasileiro participa de mais uma competição: o European Kids Jiu-Jitsu, que acontece no Complexo Municipal Desportivo do Casal Vistoso, em Lisboa, Portugal. Em entrevista ao Correio, a mãe de Emanuel, a manicure Poliana Gerônimo Carvalho, 37 anos, compartilhou a trajetória, as expectativas e os sonhos do filho.









A história do Emanuel começou em São Sebastião (DF), cidade onde ele e a família residem até hoje. Ao final da pandemia, o pequeno começou a frequentar as aulas de jiu-jitsu no Projeto Social Campeão, depois da indicação da irmã, de 15 anos. De uma aula experimental, o esporte logo virou paixão. Com apenas três meses de treino, Emanuel foi convidado a participar de um campeonato brasileiro, onde ocupou a terceira colocação.

De lá para cá, o currículo só tem destaques nacionais. “No Campeonato Brasileiro, ele ficou em terceiro lugar. Em 2023, foi campeão brasileiro. Em 2024 foi vice-campeão. Ele é também multicampeão em Brasília e só vem se destacando”, disse a mãe do atleta.

Mundo afora

Depois de uma jornada de sucesso no Brasil, Emanuel vai brilhar, pela primeira vez, nos tatames internacionais. Para chegar à concretização de mais um sonho em Lisboa, não foi fácil, ressalta a mãe. A viagem foi oferecida pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF e os custos com a hospedagem partiu de um tio. O familiar conhecia o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, que concedeu a estadia na residência oficial.

“Tivemos ajuda de muitas pessoas para chegar até aqui. Fizemos três rifas, temos um patrocinador que nos ajuda mensalmente. Ganhamos um computador para colocá-lo na rifa para auxiliar”, conta Poliana.

Segundo a mãe, a experiência internacional do filho pode abrir portas no mundo do esporte, incluindo patrocínios. Ela ainda elogia e agradece o trabalho desempenhado pelo Projeto Social Campeão, de São Sebastião. “Essa iniciativa é muito importante para as nossas crianças, que foi fundada pelo professor Adalberto e tem tirado muitas crianças da rua e capacitado vários atletas de alto rendimento.”

Emanuel vai competir em Portugal neste domingo às 11h15 (horário de Brasília). A história de Emanuel foi primeiro contada pelo jornal português Público.