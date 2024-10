Colisão entre dois carros fere quatro pessoas em ponte de Brazlândia

Uma colisão entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na Rodovia DF-430, na ponte do Ribeirão Rodeador, em Brazlândia, na tarde deste domingo (27/10). As vítimas são um homem de 33 anos e três mulheres de 20 anos.

Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para a ocorrência por volta das 13h. No local, encontraram um Fiat Fiorino branco, dirigido pelo homem. O rapaz tinha uma lesão no joelho direito e suspeita de fratura na região das costelas. Ele recebeu os primeiros socorros e foi transportado consciente ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

No segundo veículo envolvido no acidente, um Fox preto, estavam as três jovens de 20 anos. Uma delas foi conduzida ao Hospital de Base com hematoma no nariz e queixando-se de dores na região do tórax. A segunda estava com dores nas costelas e seguiu para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A última apresentava fratura no fêmur direito, suspeita de fratura na cintura pélvica e ferimento no rosto. Ela foi para o HRT.

O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente. A via foi interditada para os atendimentos e a Polícia Militar atuou no local.