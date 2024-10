Não votou? Confira locais para justificar ausência no DF

Eleitores de outras unidades da Federação que estão em Brasília contam com 11 pontos de justificativa para registrar a ausência do voto no segundo turno das eleições municipais. A Justiça Eleitoral organizou, neste domingo (27/10), locais para atender os eleitores que não podem comparecer aos seus domicílios eleitorais. Com isso, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento para garantir a segurança durante o processo.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), eleitores com título registrado fora do DF podem justificar a ausência tanto presencialmente, nos pontos disponibilizados, quanto on-line, por meio do aplicativo e-Título. No entanto, o aplicativo só é acessível se baixado até a véspera da votação, o que limita o uso de última hora. A recomendação da Justiça Eleitoral é que os cidadãos priorizem a justificativa digital, considerada a forma mais prática e rápida.



Na Escola Salesiana de Brasília, na Asa Sul, um dos pontos de justificativa, o clima foi tranquilo. Poucas pessoas compareceram e, em geral, o motivo apresentado foi a distância dos domicílios eleitorais. O servidor público Marco Antônio, 54 anos, explicou o motivo de optar pela justificativa presencial. “Minha unidade é no Tocantins. Se eu estivesse por lá, votaria. Vim presencialmente porque acho mais confiável, me sinto mais seguro”, comentou.



Em situação semelhante, o também servidor público Leonardo Rosa, 47 anos, justificou o voto por estar a trabalho na capital federal. “Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou em Brasília a trabalho, longe da minha unidade. Se eu estivesse no meu estado, teria votado. Não estava esperando o segundo turno, mas acredito que a prefeita atual vai ser reeleita”, afirmou. Candidata à reeleição, Adriane Lopes (Partido Progressista) disputa o segundo turno com Rose Modesto (União Brasil).



O cozinheiro Júlio Pereira, 33 anos, tem seu título registrado em Recife, Pernambuco. Ele também justificou a ausência. “Só por conta da distância que não vou votar. Caso contrário, votaria normal”, frisou.



Veja onde justificar:

Rodoviária Interestadual (SMAS, Trecho 4, conjunto 5/6 – Asa Sul);

Escola Salesiana de Brasília (SHIGS 702 BL. A – Asa Sul);

Escola Classe 01 (Quadra 26 Cj G AE 01 – Paranoá);

Escola Classe 206 de Santa Maria (CL 206 lote 1C – Santa Maria);

Centro de Ensino Santa Rita de Cássia (Área Especial Quadra 9 – Sobradinho);

Centro de Ensino Fundamental 404 (QS 404 – AE 01 Samambaia Norte);

Conic (SDS BLOCOS A/J N° 44);

Uniplan (Av. Pau Brasil, 02 – S/N – Águas Claras, Brasília – DF);

CED Stella Maris (St. Central Área Especial para Igreja Católica s/n Parte B – Taguatinga);

Aeroporto Internacional de Brasília (Lago Sul);

Fundação Bradesco (QNN 28 Área Especial L – Ceilândia Sul – DF).

Segurança reforçada

Para garantir a tranquilidade no processo de justificativa e durante a apuração dos votos na capital federal, a PMDF iniciou um esquema de policiamento ostensivo a partir das 8h, que continuará até o encerramento das atividades nas juntas de justificativas e cartórios eleitorais, com possibilidade de extensão conforme a necessidade. O policiamento abrange locais estratégicos, além de reforço nas proximidades do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde viaturas estão posicionadas para prevenir possíveis manifestações e assegurar a ordem.



A operação, que conta com monitoramento eletrônico e policiamento velado, é supervisionada por um major, designado como Comandante da Operação. De acordo com a PMDF, a expectativa do TRE-DF é de que cerca de 60 mil eleitores busquem as Mesas Receptoras de Justificativas (MRJs) ao longo do dia.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro