Mulher assassinada pelo companheiro veio da Bahia para o DF há um mês

O suspeito de assassinar a companheira a facadas no Sol Nascente chegou há um mês ao Distrito Federal com a vítima. Magecson dos Anjos Matias, 40 anos, é investigado por matar a mulher, identificada como “Ju”, no fim da tarde deste domingo (27/10). Depois de cometer o feminicídio, o agressor foi segurado e linchado por populares da região após o ataque à companheira. O quadro de saúde dele é crítico.



Agressor foi agredido por população após cometer o feminicídio (foto: Redes sociais)

À polícia, a irmã do autor, que preferiu não se identificar, contou que o casal veio da Bahia há um mês para morar no Sol Nascente. “Os dois tinham ciúmes doentio um do outro. Ela tinha ciúmes até da gente e ele era pior ainda”, contou. A familiar relatou, ainda, que não sabe o nome completo da vítima e que tinha pouco contato com ela. "Só conhecia como Ju. Ela quase não ia na nossa casa."

O motivo do crime ainda vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 2) de Ceilândia. Segundo informações preliminares, o casal desceu a rua brigando e, em um local ermo e de mata, o autor a esfaqueou por várias vezes no rosto e no pescoço. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 17h36 e constataram a morte da mulher no local.

Magecson foi linchado e sofreu ferimentos no pescoço e traumatismo craniano. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional da Ceilândia (HRC), onde está sob escolta policial e em estado grave.