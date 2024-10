Assassinato na cadeia e latrocínios: crimes do andarilho preso em Luziânia

Preso na noite deste sábado (26/10) pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), Antonio Luiz Amorim Barbosa, de 35 anos, era um dos criminosos mais procurados em Goiás desde o final de setembro, após cometer um duplo homicídio em Senador Canedo, a 204 km de Brasília. Ele também é suspeito de outros quatro assassinatos, entre 2015 e 2016.



Em 2 de abril de 2015, Antonio cometeu um assassinato em Luziânia. Pouco mais de três meses depois, ele foi acusado de roubar e matar uma pessoa e ferir gravemente outra em Pirenópolis (GO). Em junho de 2016, foi apontado como autor de outro homicídio, qualificado por motivo fútil, traição e emboscada, Anápolis (GO).

Após sua primeira prisão, em julho de 2015, Antonio matou um detento na Penitenciária Odenir Guimarães. O crime foi em julho de 2016, em Aparecida de Goiânia. Libertado em janeiro de 2018, ele voltou a ser preso em julho de 2019, quando cometeu lesão corporal durante motim na Penitenciária de Luziânia.

Solto novamente em junho deste ano, Antonio teria voltado a matar. No último crime, em 22 de julho, em Senador Canedo, ele foi acolhido em uma residência onde, segundo testemunhas, teria matado duas pessoas e deixado uma terceira gravemente ferida.

Antes da prisão neste sábado, ele foi abordado em Inhumas (GO), onde usou uma identidade falsa e foi liberado. Finalmente, as equipes da Rotam capturaram Antonio em Luziânia, no Entorno do DF, enquanto ele caminhava em via pública.