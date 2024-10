Homem em prisão domiciliar agride e pisa na cabeça de idoso em Taguatinga

Um idoso de 65 anos foi brutalmente espancado em frente a uma distribuidora de bebidas, na EQNM 36/3 de Taguatinga Norte. A vítima estava deitada no chão em estado de embriaguez, quando um homem se aproximou e, sem motivo aparente, começou a pisar na cabeça da vítima. O autor foi preso neste domingo (27/10) pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia.

A violência foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o agressor discutindo se aproximando do idoso. Em determinado momento, ele parece discutir com a vítima e, em seguida, desfere chutes na cabeça.

Testemunhas relataram à polícia que o homem teria se irritado pelo fato da vítima cair ao chão próximo a um outro rapaz que estava no local. “Nossa equipe foi acionada e realizou as diligências durante a madrugada e conseguimos identificar o autor. O homem já foi preso e cumpria pena por um homicídio praticado na M Norte, em 2012, havia saído recentemente da prisão e estava em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Apesar disso, ontem (domingo), ele espancou essa vítima”, detalhou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

O agressor foi localizado e preso enquanto dormia em sua residência. Na casa, investigadores apreenderam as roupas utilizadas no crime, inclusive o tênis, ainda sujo de sangue.