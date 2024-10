Homem que matou companheira a facadas tem prisão preventiva decretada

A Justiça do DF decretou a prisão preventiva do homem suspeito de esfaquear e matar uma mulher no Sol Nascente, no último domingo (27/10). Mesmo internado após ser linchado por populares, Magecson dos Anjos Matias, de 40 anos, passou por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (28/10) e vai ser formalmente ouvido, assim que se recuperar.

O homem foi espancado por moradores da região, após matar a facadas a companheira Jucelia dos Santos da Silva, 35 anos. Segundo nota da Polícia Militar, a mulher foi intensamente agredida e sofreu uma perfuração no pescoço. Por conta dos ferimentos, ela não resistiu e morreu na hora.

Magecson teve um traumatismo craniano, após levar uma paulada na cabeça e segue internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Segundo o delegado Mauro Aguiar, por conta das circunstâncias do caso, não foi necessária a presença do acusado para a audiência. “Ele foi assistido por um defensor público. Não precisa da presença dele. Mas, quando ele for liberado do hospital, será conduzido na próxima audiência”, afirmou.

O crime é investigado como feminicídio pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II). Caso condenado, o suspeito pode pegar até 40 anos de prisão.