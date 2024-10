Arruda é condenado por corrupção em processo de pagamento de propina

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado a 12 anos de suspensão dos direitos políticos e a pagar uma multa de R$ 152,5 mil, em sentença emitida pela pela 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, publicada nesta segunda-feira (28/10), e relacionada à Operação Caixa de Pandora.

A decisão judicial também aplicou a suspensão dos direitos políticos de Nerci Soares Bussamra e do ex-chefe da Casa Civil do DF José Geraldo Maciel, por 10 anos, além de uma multa individual de R$ 152,5 mil e a proibição de contratos com o poder público pelo mesmo período. A empresa Uni Repro também foi condenada.



Um vídeo divulgado na época mostra Nerci, representante da empresa envolvida, entregando R$ 152,5 mil ao então secretário de Relações Institucionais do DF e colaborador da investigação, Durval Barbosa. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Arruda foi beneficiado com o dinheiro obtido de forma ilegal.



No texto da setença, o juiz Daniel Eduardo Branco Carnacchioni apontou que as provas confirmam que a empresa Uni Repro Serviços Tecnológicos pagou R$ 152,5 mil em propina, em outubro de 2009, para garantir a continuidade do contrato de informática com o governo do DF. Apenas entre 2007 e 2009, a Uni Repro recebeu R$ 45,1 milhões do governo local, por meio de sua matriz e de sua filial.



Arruda, Maciel, Nerci, Durval e a Uni Repro deverão pagar o valor de R$ 152,5 mil cada, como reparação por danos, quantia que será atualizada conforme a inflação e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir de outubro de 2009, data do pagamento da propina.



O juiz também negou o pedido do MPDFT para condenar o ex-vice-governador Paulo Octávio e Marcelo Carvalho, então diretor das empresas de Paulo Octávio, argumentando que as provas apresentadas não foram suficientes para demonstrar que ambos receberam propina nos contratos com a Uni Repro.



Procurado pela reportagem, o advogado de Arruda, Paulo Emílio Catta Preta, afirmou que causa surpresa que as provas já reconhecidas e declaradas ilícitas pela Justiça Eleitoral sejam recicladas para a condenação de Arruda por ato de improbidade. “A prova contrária ao direito não se presta a nenhuma utilidade jurídica, razão pela qual a defesa acredita na reforma da sentença em grau de recurso”, disse.



Caixa de pandora

A operação Caixa de Pandora foi deflagrada no dia 27 de novembro de 2009 pela Polícia Federal e investigou a suposta distribuição de recursos ilegais à base aliada do Governo do Distrito Federal.

O espaço segue aberto para demais manifestações das partes citadas neste texto.