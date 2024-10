Sete pessoas são resgatadas sendo transportadas como carga na BR-060

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, no sábado (26/10), um caminhão transportando sete passageiros no compartimento de carga, na BR-060. Os trabalhadores seguiam para Aparecida de Goiânia, em Goiás, para trabalhar com a venda de redes artesanais.

Durante uma fiscalização no Recanto das Emas, os policiais deram ordem de parada ao caminhão que vinha de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Ao abrir o compartimento de carga, a equipe se deparou as pessoas sendo transportados sem qualquer dispositivo de segurança.

Segundo a PRF, foi constatado o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, pois, em caso de acidente, as pessoas que estavam no compartimento de carga poderiam sofrer lesões graves ou até morte.

O condutor foi liberado após assinatura de termo de compromisso para comparecimento em juízo, enquanto os demais passageiros foram liberados para continuar a viagem por outros meios.

Além disso, foram lavrados autos de infração por outras irregularidades, como cronotacógrafo vencido (impedindo os policiais de verificar o tempo de descanso do motorista), sistema de iluminação alterado, faixas refletivas ineficientes e adesivos com inscrições no para-brisa.