Adolescentes são resgatados após se perderem em mata na Cachoeira do Buriti

As crianças foram encontrados sem ferimentos e em boas condições de saúde - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um grupo de quatro adolescentes se perdeu em uma área de mata na região de Sobradinho, nas proximidades da Cachoeira do Buriti, na tarde desta segunda-feira (28/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), os jovens, de 11, 14, 16 e 17 anos, se perderam ao tentarem retornar para casa, no Grande Colorado, depois de passarem a tarde na cachoeira. As buscas foram iniciadas e, assim que uma das vítimas conseguiu enviar a localização aos militares, os bombeiros conseguiram localizar os adolescentes.

As crianças foram encontrados sem ferimentos e em boas condições de saúde. Após o resgate, foram entregues aos cuidados da mãe de duas das menores.