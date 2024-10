Feriados em dias da semana estão de volta a partir de novembro; confira

Para quem gosta de folga, é tempo de comemorar. O mês de novembro traz um respiro de alívio com feriados em dias de semana após uma sequência de feriados terem caído no sábado - Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados. A Proclamação da República, celebrada em 15 de novembro, cairá numa sexta-feira. A outra novidade é que esta será a primeira vez em que o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, em 20 de novembro, será considerado um feriado nacional, numa quarta-feira.

Após o Dia da Consciência Negra, porém, o próximo feriado será somente em 25 de dezembro — em 2024, o Natal será celebrado numa quarta-feira.

Para o ano de 2024, foram 10 feriados nacionais e oito pontos facultativos no Distrito Federal. Dos feriados, quatro caíram ou cairão em um sábado. O motivo de tantas folgas "desperdiçadas" é porque 2024 é um ano bissexto, que ocorre a cada quatro anos. Com isso, grande parte dos feriados que dariam para emendar com o final de semana caíram no sábado ou domingo.

A portaria com o calendário oficial de 2024 foi publicada pelo governo federal na edição de 28 de dezembro de 2023 do Diário Oficial da União (DOU).

Feriados nacionais e pontos facultativos que restam em 2024:

Finados (2 de novembro) – sábado;

Proclamação da República (15 de novembro) – sexta-feira;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) – quarta-feira;

Natal (25 de dezembro) – quarta-feira

Pontos facultativos no DF:

Véspera do Natal (24 de novembro) terça-feira; ponto facultativo a partir das 14h

Véspera do Ano Novo (31 de dezembro) terça-feira; ponto facultativo a partir das 14h