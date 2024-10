Menino de 10 anos baleado em bar deixa UTI e vai receber alta

O menino de 10 anos baleado na cabeça dentro de um bar em 13 de outubro deixou a UTI pediátrica do Hospital de Base na noite deste domingo (27/10). A informação foi confirmada ao Correio por familiares.

A criança foi atingida por um tiro disparado pelo empresário Felype Barbosa da Silva, de 27 anos, que cumpre prisão temporária, solicitada pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo). Além da criança, o segurança Jorny Thiago Abreu, 23, também foi alvejado e morreu no local.

Segundo familiares, o menino não sofreu sequelas e foi transferido para um quarto, devendo receber alta hospitalar após o ajuste da medicação.

O crime

De acordo com a polícia, Felype permaneceu em silêncio durante o interrogatório sobre o assassinato de Jorny e os disparos que atingiram outras cinco pessoas. No entanto, ele negou ter tentado roubar um caminhão-guincho durante a fuga, ainda no domingo (13/10), conforme imagens divulgadas pelo Correio.

Felype Barbosa da Silva foi preso na noite de 14 de outubro em um hotel em Valparaíso (GO), por policiais militares do Distrito Federal. O inquérito que apura a morte do segurança e as tentativas de homicídio está em andamento.

Além de Felype, um funcionário dele também foi preso. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o empregado teria levado um veículo para ajudar o chefe a fugir. No entanto, sem saber que a polícia já monitorava o local, ele foi detido ao chegar no hotel. O funcionário foi autuado por favorecimento pessoal, mas liberado após prestar depoimento.

Além de Jorny, outras vítimas foram feridas no ataque. A mãe do menino de 10 anos foi baleada nas costas, enquanto outra mulher foi atingida no ombro. Duas pessoas foram baleadas nas pernas.