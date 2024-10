Gaeco faz busca e apreensão contra quadrilha especializada em crime tributário

Integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) cumpriram, na manhã desta terça-feira (29/10), mandados de busca e apreensão na capital federal. A operação faz parte de uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) que visa combater crimes tributários e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações do Gaeco do MPTO, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa que tinha como um de seus principais objetivos a sonegação de impostos, utilizando-se de notas fiscais falsas emitidas por empresas de fachada.

De acordo com os investigadores, o esquema resultou em prejuízos para diversos estados, especialmente no recolhimento de tributos, ao manipular fraudulentamente créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Entre os estados, além do próprio Tocantins, está o Distrito Federal.

No total, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Goiás, além do DF. As buscas ocorreram em sedes de empresas, escritórios de contabilidade e residências, resultando na apreensão de celulares, computadores e documentos. A investigação, que corre em segredo de Justiça, teve as buscas e a quebra de sigilo de dados dos investigados autorizadas pela 3ª Vara Criminal de Palmas (TO).

Entorno

Além das buscas e apreensões na capital federal, promotores do Gaeco do Entorno do Distrito Federal, vinculados ao Ministério Público de Goiás (MPGO), cumpriram um mandado de busca e apreensão em Planaltina de Goiás (GO). As informações sobre o suspeito não foram reveladas pelos investigadores.

O Gaeco do Entorno foi criado em maio deste ano pelo procurador-geral de Justiça do Goiás Cyro Terra Peres. A área de atuação do Gaeco responsável pelo Entorno da capital federal abrange as comarcas de Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, além de comarcas adjacentes.