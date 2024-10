DF Legal desocupa Vila Cobra Coral no fim da Asa Sul

Agentes do DF Legal realizaram, na tarde desta terça-feira (29/10), uma ação de desocupação na Vila Cobra Coral, localizada nos fundos da 613 Sul, dentro da área delimitada do Parque da Asa Sul.

O DF Legal esclareceu que a operação tem como objetivo coibir o avanço de parcelamento irregular em área pública. “É importante ressaltar que esta não é uma ação de despejo, pois esse termo jurídico sugere a desocupação forçada de um imóvel alugado. Nesse caso, trata-se da remoção de uma ocupação irregular em área pública”, afirmou o órgão.



Em documento elaborado pelos moradores, é relatado que o Parque da Asa Sul foi oficialmente criado em 2003, implementado em 2010, e teve seu plano de manejo publicado em dezembro de 2018. A área, hoje denominada Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul, foi contemplada em 2010 pelo "Plano Socioambiental do Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul". Na época, boa parte das moradias hoje contestadas já existia na região do parque.



O documento também destaca que a vila existe desde pelo menos 1970, como comprovado pelo Instrumento Particular de Cessão de Direito de Chácara, de 20 de março de 1970, que transferiu a posse e benfeitorias para Luiz Gonzaga do Nascimento — atualmente falecido. Ele foi responsável pela fundação do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda.



Além do DF Legal, a ação contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Sistema de Limpeza Urbana (SLU) e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).



