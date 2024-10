Moradores recebem chaves de 40 unidades habitacionais no Riacho Fundo II

Mais 40 moradores receberam as chaves dos apartamentos do Residencial Geraldo Dias - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Riacho Fundo II recebeu mais um empreendimento habitacional, nesta terça-feira (29/10), que representa um novo capítulo da história de muitas famílias. Para a construção do Residencial Geraldo Dias, composto por 40 unidades, que beneficiará diretamente 160 pessoas, foram investidos cerca de R$ 5,6 milhões. A cerimônia de entrega das chaves contou com a presença de autoridades, dos novos moradores e de seus familiares.

O Residencial Geraldo Dias foi construído com recursos do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Cada imóvel foi financiado pela Caixa Econômica Federal pelo valor de R$ 140 mil, para famílias com renda entre R$ 1.800,01 e 12 salários mínimos. Os apartamentos de 43,76 m² foram vendidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, participou do evento de inauguração e reforçou que a entrega de residências é um marco para a transformação na vida de muitas famílias. "Estou muito feliz de realizar mais essa entrega. Nosso compromisso é oferecer qualidade de vida com uma infraestrutura completa e com serviços públicos acessíveis. Estou vendo muitas mulheres aqui, que conseguiram a independência financeira e ter um lar. Eu sempre falo que um lar é diferente de uma casa. Então, é isso o que eu desejo a vocês: um lar com alegria, com felicidade e que Deus habite nesse lugar", declarou Celina Leão.

Além da entrega das unidades habitacionais, a região tem recebido investimento em melhorias urbanas, com iluminação pública, novas redes de energia e outros serviços básicos para atender às necessidades dos moradores. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) liderou as obras de construção e entrega do residencial, com a oferta de unidades compostas por dois quartos, sala, cozinha com área de serviço e vaga de garagem.

O engenheiro responsável pelo residencial, Pedro Tannenbaum, destacou que todos os apartamentos são pensados para atender às necessidades das famílias. O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, complementou afirmando que o Riacho Fundo II tem a infraestrutura necessária para acolher seus novos habitantes com equipamentos públicos próximos, como unidades de saúde e escolas, promovendo uma transição segura e confortável para as novas famílias que chegarem à região.

A administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva, destaca a infraestrutura na região. "Estou muito feliz, pois essa grande promessa está sendo cumprida hoje em nossa cidade. Todas as famílias que estão chegando aqui, vocês estão vindo para a nossa cidade com infraestrutura, com escolas, com bancos, com postos de gasolina, com vários equipamentos públicos", enfatizou.

Ludmylla Araújo, 25 anos, professora e mãe de um filho de 4 anos, conta que a conquista da casa própria é a realização de seu maior sonho. "Estou muito emocionada por saber que hoje posso oferecer um lar ao meu filho, com segurança e dignidade que merecemos. Esse era um dos maiores objetivos que eu tinha para minha vida. Somente eu sei a felicidade que é ver isso se realizar", declarou ao Correio.

Desde 2019, o GDF entregou 9.109 residências, beneficiando mais de 36 mil pessoas. Na região do Riacho Fundo II, este é o quarto residencial inaugurado no período. Durante a construção, foram gerados 50 empregos diretos, destacando-se como uma iniciativa que impacta a vida dos novos moradores, mas também a economia local. Além disso, foram aplicados mais de R$ 6,6 milhões em iluminação pública e rede elétrica no Riacho Fundo II.