Cris Damasceno promete independência, gestão financeira e defesa da sociedade à frente da OAB-DF

Cris Damasceno, líder da chapa Inovar a Ordem, na disputa à presidência da OAB-DF, foi a entrevistada do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (29/10). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, ela garantiu que irá manter sua independência política, falou das dívidas na Caixa de Assistência da entidade e disse que a Ordem tem o compromisso de agir em questões que afetem a população.

Para a candidata, a independência e autonomia da OAB são fundamentais para a sua função como órgão de classe. “Essa autonomia deve ser a linha mestra nas ações da OAB, permitindo que ela se posicione de forma imparcial em relação às questões que envolvem tanto as prerrogativas da advocacia quanto os direitos da sociedade”, disse.

Nesse sentido, Cris afirmou que é essencial que a OAB não se afilie a nenhuma corrente ideológica ou política, mantendo sua postura de defesa da advocacia e da sociedade. “Isso assegura que suas decisões e ações sejam guiadas pela ética e pelo compromisso com a justiça, sem influência externa que possa comprometer sua integridade.”

Com relação ao rombo de R$ 30 milhões na Caixa de Assistência da OAB, ela ressaltou que esse é um problema de gestão que precisa ser abordado com seriedade. “O que originou essa dívida foi, em grande parte, a gestão inadequada de planos de saúde pela Ordem ao longo de décadas”, explicou. Para ela, a questão não é apenas sobre a origem da dívida, mas também sobre como lidar com ela agora. “Em vez de paralisar o processo, é crucial que a OAB busque um diálogo com a empresa envolvida para explorar opções de negociação, como a possibilidade de descontos, eliminação de juros e multas, e parcelamento da dívida”, comentou.

A advogada também acredita que a Ordem não tem sido suficientemente incisiva em sua atuação. “Para mim, esse é o papel da OAB: ser uma entidade combativa em favor da sociedade. A autonomia e independência da OAB, me parece, não ficaram evidentes nesses seis anos, e precisamos urgentemente retomar essa postura de luta e defesa dos direitos de todos”, finalizou Cris.

Veja a entrevista completa







*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

%MCEPASTEBIN%