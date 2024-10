Tempo no DF fica nublado e com altas chances de chuvas nesta terça-feira (29/10)

O guarda-chuva é item obrigatório para o brasiliense nesta semana. Para esta terça-feira (29/10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê bastante nebulosidade com nuvens carregadas e grandes chances de chuvas pontuais. A previsão deve permanecer a mesma até o fim da semana.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, a chuva pode vir a qualquer momento. "O tempo permanece instável. Pode chover a qualquer hora, com possibilidade de chuvas mais expressivas entre o período da tarde e da noite. No entanto, não são descartadas chuvas pontuais ao longo do dia", afirma. "As nuvens mais carregadas estão na região de Brazlândia e do Gama", completa.

Ainda segundo o Inmet, a umidade relativa do ar pode chegar a até 95% e a mínima não deve ser menos de 50%. Os termômetros devem marcar a temperatura máxima de 28º C e a mínima de 18º C.

Com as chuvas, os ventos podem vir com velocidade suficiente para a derrubada de galhos. O instituto alerta ainda para a importância dos cuidados no trânsito. Com as pistas escorregadias e a nebulosidade, a visibilidade pode ficar reduzida.