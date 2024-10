GDF Mais Perto do Cidadão terá foco no público idoso

O programa GDF Mais Perto do Cidadão, que oferece atendimentos de saúde e nas áreas sociais, chega à sua 40ª edição em Santa Maria. O evento, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), ocorrerá nesta sexta-feira (1º/11), das 9h às 16h, e no sábado (2/11), das 9h às 12h. Desta vez, o foco será o público idoso.

De acordo com a Sejus-DF, a ação será realizada na Quadra Central 1, Conjunto H, ao lado do ginásio poliesportivo. Os visitantes poderão participar de um bate-papo sobre prevenção à violência contra a pessoa idosa, que contará com a presença de representantes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

O espaço disponibilizará serviços de avaliação da mobilidade articular, capacidade funcional, liberação miofascial e SPA dos pés, entre outros. Para os idosos mais animados, a edição terá atrações como um aulão com professores do programa Ginástica nas Quadras, de Santa Maria, capoeira especial e dança ao som de forró e zumba.

A pasta informou que uma equipe de orientadores vai tirar dúvidas sobre a aquisição de carteiras da pessoa idosa para passagem gratuita, tanto no transporte local quanto interestadual.

A programação também vai disponibilizar atualização do cartão de vacinas e cuidados para os pets, com oportunidade de vacinação antirrábica, apresentações artísticas, atividades para as crianças e serviços de beleza e bem-estar.

GDF Mais Perto do Cidadão – Santa Maria

Data: sexta e sábado (1º e 2 de novembro)

Horários: sexta, das 9h às 16h; sábado, das 9h às 12h

Local: Quadra Central 1, Conjunto H (ao lado do ginásio poliesportivo)

*Com informações da Sejus-DF