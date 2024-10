Pé-de-Meia Licenciatura e CNU docente serão lançados em novembro, diz ministro

MS Mayara Souto

Camilo Santana comentou sobre ações de valorização dos professores: "É preciso entender que a profissão do professor é a mais importante porque todos passam por ele" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Fortaleza (CE) — O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que um grande pacote de medidas para a valorização dos professores será lançado em novembro pelo governo federal. Entre as ações está a criação de um “Pé-de-Meia” da licenciatura e um concurso nacional somente para a categoria.

“Vamos agora lançar outra política importante de valorização dos nossos professores dos magistérios, que envolverá recursos para 2025. O presidente Lula tem sempre colocado a educação como prioridade do seu governo”, apontou Camilo, que participou nesta quarta-feira (30/10) da reunião dos ministros de Educação do G20, em Fortaleza, no Ceará.

Em meio a cortes econômicos e o arcabouço fiscal, o ministro garantiu a criação das novas medidas e a continuidade dos programas já anunciados. “Tudo que tem sido prioridade, por parte do ministério [da Educação], tem sido viabilizado com medidas econômicas do governo federal, como a Escola em Tempo Integral, Pé-de-Meia, construção de Institutos Federais. Todos esses programas não sofreram e nem sofrerão nenhum tipo de prejuízo”, acrescentou.

“Acho que a educação não podia ter teto. A educação não podia ter essa limitação, até porque a gente vai continuar sendo sempre um país que quer ser desenvolvido por conta dessa restrição orçamentária na Educação. Nenhum país do mundo, você pode olhar a história, olha China, Coreia, Singapura, Finlândia... cresceram, se desenvolveram investindo na educação”, defendeu ainda o ministro.

Santana também divulgou alguns dados sobre a educação brasileira em comparação com outros países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). De acordo com ele, na educação básica, o Brasil investe somente 1/3 do que investe a média de países da OCDE. No ensino superior, contudo, o país já está mais avançado e investe cerca de US$ 15 mil per capita por aluno.

Pacote de ações

O governo federal deve lançar uma versão da “poupança do ensino médio”, anunciada no ano passado, para incentivar a formação de novos professores.

“Eu tenho dito que vai ser até um Pé-de-Meia Licenciatura, que é para estimular que jovens que estão fazendo o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já possam ingressar na universidade com uma bolsa de apoio. Então, é um conjunto de ações que o governo deverá apresentar em breve, tanto para professores que já estão em sala de aula, quanto para novos professores que a gente quer recrutar. Isso conecta aqui com a discussão do G20 de hoje, sobre o deficit de professores que a gente tem hoje no mundo, e não é diferente do Brasil”, disse o ministro.

CNU docente

Já sobre a realização de uma espécie de Concurso Nacional Unificado (CNU) apenas para professores, a intenção é que o Ministério da Educação (MEC) estabeleça uma avaliação padrão para ser utilizada pelos estados e municípios. Desta maneira, as outras duas esferas do Executivo poderiam economizar verba de exames locais e utilizá-lo para investir em outras áreas como o salário, por exemplo.

“O importante é a sociedade compreender a importância do reconhecimento e da valorização dos professores no nosso país. Isso é uma discussão do tema do mundo inteiro. Por exemplo, eu estava conversando com gente do Japão. Lá no Japão, o professor tem até assento prioritário dentro do metrô. Assim, a pessoa precisa entender que a profissão do professor é a mais importante porque todos passam por ele”, concluiu o ministro.

*A jornalista viajou a convite do MEC e da OEI



