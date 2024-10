Futuro do Metrô-DF é discutido em reunião técnica promovida pela CTMU

A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) realiza na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), às 11h desta quarta-feira (30/10), reunião para discutir o futuro do Metrô-DF. A diretoria e a presidência da companhia do Metropolitano do DF também estarão presentes.

A assembleia é uma realização do deputado distrital Max Maciel (Psol) e será transmitida ao vivo pelo canal da TV Câmara. Uma das pautas debatidas será a expansão do metrô de Samambaia.