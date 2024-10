PM intercepta guincho com 39 tabletes de drogas que seriam entregues no Gama

Policiais militares do Estado de Goiás interceptaram, na manhã desta quarta-feira (30/10), 39 tabletes de drogas na BR-060, próximo à Abadiânia (GO). A droga seria entregue a traficantes residentes do Gama, no Distrito Federal.

Os PMs patrulhavam pela rodovia, quando avistaram um guincho em atitude suspeita. Na abordagem, os militares encontraram um total de 30 tabletes de cocaína, oito de maconha e um de pasta base. O motorista confessou que iria trazer os entorpecentes para a capital.

O prejuízo para o tráfico foi estimado em R$ 1,5 milhão. O homem foi preso e o veículo apreendido.