Correio ganha Prêmio de Jornalismo Sesc-DF na categoria impresso

O Prêmio de Jornalismo Sesc-DF foi entregue na noite desta quarta-feira (30/10), no Clube de Engenharia. As estagiárias de jornalismo do Correio Braziliense Fernanda Cavalcante e Luíza Marinho conquistaram o prêmio na categoria Impresso com a reportagem Comerciantes aderem ao "lixo zero" e promovem o consumo consciente.

Para Fernanda, receber um prêmio ainda como estagiária tem um grande significado. “É uma conquista importante para mim, para o meu currículo e para minha carreira, além de valorizar o comércio sustentável, que promove um futuro mais consciente. Gostaria de agradecer também ao Correio Braziliense, que me deu essa oportunidade”, declarou, emocionada.

Luíza, por sua vez, sentiu-se surpresa com o resultado. “É uma oportunidade incrível; ainda estou um pouco chocada. Quero agradecer a todos que nos apoiaram, especialmente à equipe de Cidades, que sempre acreditou em nosso potencial e sabia que poderíamos fazer um bom trabalho”, destacou.

A honraria reconhece reportagens que abordam o impacto social das iniciativas do setor produtivo do comércio. Dividido em quatro categorias (TV, Rádio, Impresso e On-line), o prêmio deste ano teve como tema A responsabilidade social do setor produtivo do comércio e o esforço para garantir maior bem-estar e qualidade de vida para a população: investimento que transforma vidas.

O Correio concorreu com três reportagens: uma na categoria On-line e duas na categoria Impresso. Na categoria On-line, a reportagem de Yasmin Rajab destacou as ações sociais realizadas pelo Centro de Ensino Especial 2 de Ceilândia. Na categoria Impresso, a primeira, assinada pelas estagiárias Fernanda Cavalcante e Luiza Marinho, explora como comerciantes do Distrito Federal adotaram o conceito “lixo zero”, mudando práticas para reduzir resíduos e promover a sustentabilidade. A matéria narra histórias de empresários que investiram em compostagem e reduziram o impacto ambiental de seus negócios.

Já a reportagem da repórter Letícia Mouhamad revelou o fortalecimento da agricultura familiar na capital federal. Mostrou que quase 10 mil produtores familiares, atendidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater), representam 41% do total no DF.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou a importância de valorizar quem dá relevância ao setor de comércio e serviços. “É uma noite de muita alegria e reconhecimento. Premiar esses profissionais é muito importante. Agradeço à imprensa, pois a população precisa de informação”, afirmou.

Esta é a primeira premiação jornalística que integra a 3ª edição do Prêmio Sesc Comerciário Destaque, criado em 2022 com o objetivo de homenagear trabalhadores, empresas e empresários que contribuem para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal.