Agências do trabalhador oferecem vagas com salário de até R$ 6,8 mil

Cerca de 697 vagas de emprego estão disponíveis a partir desta quinta-feira (31/10). A área de auxiliar operacional de logística conta com mais de 50 vagas, com salário de R$ 1.444. Já o cargo de mestre de obras a remuneração é de R$ 6,8 mil, e são 5 oportunidades. Para concorrer ao salário mais alto é necessário ter ensino fundamental completo e experiência na área. Para se inscrever é necessário cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo se as oportunidades atuais não corresponderem com as expectativas do candidato, os candidatos podem se inscrever para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram. Pessoas com deficiência (PCD) e que participam do programa Jovem Aprendiz ganham oportunidades exclusivas ao se inscreverem no projeto. É necessário ter o ensino fundamental ou o ensino médio completo, mesmo que o grau de escolaridade não seja cobrado por alguns dos empregos.

Empregadores que desejam disponibilizar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações do Agência Brasília