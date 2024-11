Polícia apreende armas e 27 tabletes de maconha no Lago Norte

Policiais militares do 20º Batalhão apreenderam, na noite de quarta-feira (31/10), no Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), um revólver calibre 38, uma arma de fabricação caseira, munições, 27 tabletes grandes de maconha, porções menores de diversos entorpecentes, três balanças de precisão e facas.

A operação começou após uma denúncia de que um imóvel no Trecho 7 do SMLN, no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, estaria sendo usado para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes. Equipes do Gtop 40 foram ao endereço, onde um homem, ao notar a aproximação dos policiais, saiu correndo. Ele entrou na residência, foi perseguido, mas conseguiu fugir ao pular o muro.



Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram as armas e as drogas. Pouco depois da apreensão, uma mulher, moradora do imóvel e companheira do suspeito, chegou ao local. Ela foi detida e conduzida à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para o registro da ocorrência.