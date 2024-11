Desavença do passado teria motivado execução a tiros em Samambaia

Uma desavença do passado teria sido a motivação para o homicídio ocorrido na noite dessa quarta-feira (30/10) em Samambaia Sul. Diego da Silva Gonçalves, 30 anos, foi assassinado com diversos disparos dentro do carro, na QR 125. O amigo dele, de 49 anos, também estava no veículo e foi baleado no ombro.



O crime ocorreu por volta das 22h50, horário em que a polícia foi acionada para o local. Diego e o colega estavam em um Gol, quando foram surpreendidos por um homem em um carro vermelho. O suspeito efetuou diversos disparos e fugiu em seguida. Devido ao ataque, o carro em que a dupla estaca acabou colidindo contra o portão de uma casa.

Na tarde desta quinta-feira (31/10), os investigadores da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) conseguiram identificar o autor, mas as apurações correm em sigilo. O Correio esteve no local e conversou com moradores da rua. Sem se identificar, um homem contou que Diego chegou a morar em uma casa perto da dele. “Dava para ver que ele tinha alguns problemas com essas coisas do passado, mas aqui eu só entro, saio e vou trabalhar. Não fico na rua.”

Uma outra vizinha relatou ter escutado vários disparos de arma de fogo na noite. “Como estava tendo jogo de futebol, o pessoal da rua estava fazendo muito barulho. Mas, mesmo assim, consegui identificar que era tiro. Foram vários. Está todo mundo com medo”, desabafou.

O amigo de Diego que sobreviveu foi localizado por policiais militares no Conjunto 4 da mesma quadra e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros para tratar o ferimento. Joaquim foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde ficou sob escolta policial para prestar depoimento após a alta.

Outro caso

Por volta das 00h17 desta quinta, a polícia recebeu um segundo chamado de uma ocorrência de crime violento. A vítima do sexo masculino não teve a identidade revelada. O homem foi atingido com vários tiros na cabeça e no tórax.