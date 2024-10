Noite sangrenta em Samambaia tem dois executados a tiros e um ferido

A cidade de Samambaia registrou uma noite sangrenta. Em pouco mais de duas horas, três pessoas foram baleadas e duas morreram. Os ataques ocorreram entre às 22h50 dessa quarta-feira (30/10) e 0h15 de quinta, na QR 125 e na Quadra 425/225.

A primeira ocorrência foi atendida por volta das 22h52, na QR 125. Policiais militares e bombeiros chegaram ao local e encontraram o corpo de um homem de 31 anos atingido pro vários disparos de arma de fogo. O rapaz estava dentro de um Gol.

Leia também: Membros do Comboio do Cão que mataram jovem em motel são condenados

Testemunhas informaram que havia outro homem no veículo, que também foi atingido, mas fugiu do local. Ele foi localizado pelos policiais no Conjunto 4 da mesma quadra e recebeu atendimento do CBMDF para tratar um ferimento na região do ombro. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga, onde ficou sob escolta policial para prestar depoimento após a alta. Populares informaram ainda que o autor teria fugido em um carro vermelho.

Às 0h15, o corpo de outro homem foi encontrado em uma área de mata na quadra 425/225. O rapaz não identificado apresentava perfurações de arma de fogo na cabeça e tórax.

Leia também: Ampliação do Parkshopping promete surpreender brasilienses com novas atrações

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Os casos vão ser investigados pela Polícia Civil.