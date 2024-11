O empenho de estudantes em busca da nota mil no Enem em Redação

MF Mila Ferreira

A partir da esquerda, Yamila, Aécio e Michel. Colegas do ensino médio, eles têm estratégias de aprimoramento em redação - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Uma das provas mais aguardadas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — que em 2024 se realizará este domingo e no mesmo dia da próxima semana — é a redação. Ela vale mil pontos e corresponde a 20% da nota. O Correio conversou com professores, que deram dicas para atingir a nota máxima e com estudantes, que falaram sobre a preparação para escrever o texto que talvez será um dos mais importante de suas vidas.

Como o tema sobre o qual se pedirá para que os candidatos escrevam é revelado somente no dia do exame, eles se preparam informando-se sobre atualidades e analisando várias assuntos.

Yamila Araújo, 17 anos, aluna do Centro de Ensino Médio Setor Oeste, considera que "a redação é uma caixinha de surpresas. Temos de estar preparados". E para superar esse teste, ela tem uma estratégia a fim de aprender a desenvolver um bom texto e ser aprovada no curso que deseja. "Estudo analisando as redações que tiraram nota mil. É uma forma de nos ajudar a fazer um texto com coesão e coerência", revela a jovem, que quer cursar relações internacionais.

O educador Rafael Riemma — especializado em aprimorar candidatos do Enem a se expressarem da melhor forma possível pela escrita — considera o método de Yamila adequado. "Permite observar como ideias são organizadas, argumentos são construídos, intervenções são propostas e desmistifica a ideia de que redações 'nota 1000' são perfeitas e sem pontos de melhoria", avalia.

Riemma ressalta ser importante praticar a redação com eixos temáticos variados. "Temas anteriores do Enem nunca se repetem", alerta. "Nesse tipo de prova, menos é mais. Isso ajuda a entender o que é exigido em cada competência", avisa.

Atenção

Os examinadores da redação do Enem analisam, em tese, cinco pontos: norma culta, não fugir do tema proposto, argumentação, coesão e proposta de intervenção (deduções do candidato). O material entregue sempre é avaliado por dois ou três corretores.

Com o nervosismo no momento da prova, o estudante pode acabar cometendo erros graves. Segundo Riemma, os deslizes mais comuns são a falta de clareza na argumentação e a superficialidade na análise dos temas. "Muitos alunos acabam repetindo ideias, sem aprofundá-las ou apresentam uma proposta de intervenção vaga, que não soluciona o problema de forma concreta. Além disso, desvios gramaticais, problemas de coesão e falta de conexão entre os parágrafos são falhas frequentes. Outro erro comum é fugir do tema, o que pode levar à nota zero", esclarece.

O professor Pedro Mol, por sua vez, destaca os três critérios que considera fundamentais e que não são levados em conta por alguns candidatos. "Tenha bastante cuidado com a letra, ela precisa ser legível. Para ser considerada uma redação, o texto não pode ter menos de sete linhas. Fugir do tema ou do gênero proposto, dissertativo argumentativo, também é erro que zera a prova", orienta o docente.

O especialista em ensino de redação considera que além do trio de fundamentos para fazer uma boa redação, é importante que o estudante esteja atento a algumas orientações fundamentais. "O aluno deve ler com atenção os textos motivadores e a proposta temática. Após isso, ele deve fazer um rascunho e, em seguida, é recomendado que faça outras questões da prova para poder 'se afastar' um pouco do texto. Depois, o aluno deve revisar o rascunho, ver se abordou os assuntos que planejou e passar a redação a limpo", sugere Mol.

"A redação é a única parte da prova que não é de múltipla escolha, por isso, é um momento importante para observar a clareza e a organização dos pensamentos do candidato", analisa o educador. Ele acrescenta que: "É essencial que o aluno apresente informações externas, ou seja, o repertório sociocultural, demonstrando que tem um conhecimento amplo sobre o tema. Por fim, é necessário apresentar uma proposta de intervenção que contribua para a resolução ou amenização dos problemas abordados no texto".

Prática

Aécio Abreu, 17, está finalizando o ensino médio, mas já fez o Enem duas vezes, como treineiro, quando estava no primeiro e no segundo anos do curso. "Eu fiz questão de me inscrever em um cursinho on-line só de redação para caprichar na minha. Nosso professor aqui na escola está sempre dando sugestões de tema para estudarmos em casa. Tenho escrito muitas redações", afirma.