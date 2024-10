Enem 2024: saiba quando sai e como conferir o resultado da prova

VR Victor Rogério* MR Marina Rodrigues

Provas ocorrem nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro, em mais de 1.700 municípios brasileiros - (crédito: Caio Gomez)

Em 3 e 10 de novembro, 4,3 milhões de pessoas farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o Brasil. Nesta reta final, é comum o surgimento de dúvidas dos participantes, especialmente, em relação aos horários de prova e às datas para conferir o resultado.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o gabarito oficial da prova será divulgado em 20 de novembro. Já o boletim de desempenho, com as notas individuais, está previsto para ser disponibilizado em 13 de janeiro de 2025. Ambos podem ser acessados na Página do Participante, no site do Inep.

Afinal, para que serve o Enem?

Com as notas do exame, os candidatos têm a chance de ingressar em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ou em instituições de ensino superior particulares, com condições especiais por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Prouni dá acesso a bolsas de estudo integrais (100%), para estudantes que têm renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, ou parciais (50%), para quem tem renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. Já o Fies oferece financiamento de cursos com juros reduzidos, de acordo com a nota obtida e a renda familiar do participante.

Além disso, é possível estudar no exterior, em instituições portuguesas, por meio de convênios firmados entre o Inep e instituições portuguesas, que garantem acesso facilitado às notas dos interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Pé-de-Meia

Participar do Enem também é um dos critérios para ter acesso ao incentivo de R$ 200 disponibilizado pelo programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC). Destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público, o programa oferece incentivos condicionados a critérios, como matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais.

Confira o cronograma de provas do Enem 2024:

1º dia de prova — 3 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de espanhol inglês);

45 questões de ciências humanas;

Redação.

2º dia de prova — 10 de novembro

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Fique de olho no relógio (horário de Brasília)

Abertura dos portões: 12h



12h Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Pode sair sem o caderno de questões: a partir das 15h30

Pode sair com o caderno de questões: faltando 30 minutos para o término da prova

Primeiro dia de prova acaba às 19h

Segundo dia de prova acaba às 18h30

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues