VR Victor Rogério* MR Marina Rodrigues

Para evitar fraudes, provas do Enem são divididas em: amarela, azul, branca e rosa. - (crédito: Divulgação / FTD)

A FTD Educação, empresa de soluções educacionais, fará a análise das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir das 17h dos dias 3 e 10 de novembro. As videoaulas serão realizadas por meio do canal do YouTube da entidade. Nas lives, especialistas de cada área do conhecimento discutirão o tema da redação, além de corrigirem, ao vivo, as questões do exame. O gabarito oficial só será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 20 de novembro.

A previsão é de que os gabaritos extraoficiais sejam publicados no site FTD Resolve no mesmo dia das provas, no período da noite. A live de correção terá como âncora o diretor adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação, Julio Ibrahim, que dará uma panorama geral da prova, comentando as dificuldades e elucidando as questões corrigidas. A transmissão também contará com a participação do professor Ailton Dias, doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), mediando o chat com o público e apontando as principais dúvidas e assuntos comentados.

“O momento da prova é, naturalmente, cercado de muitas expectativas pelos estudantes que se dedicaram o ano todo até aquele momento. Como o gabarito oficial só é divulgado posteriormente, acompanhar a correção ao vivo logo no dia da prova permite ao candidato já ter um panorama de onde foi bem e ter ainda mais segurança para as etapas seguintes: seja o segundo dia de prova, seja a divulgação do resultado final. Para os estudantes que estão fazendo o Enem como treineiros, esta é uma oportunidade também muito rica para se acostumar com o ritmo da prova e identificar pontos de melhoria”, afirma Júlio Ibrahim.

Aplicativo ajuda a calcular notas do Enem 2024

A TRIEduc Inteligência Educacional, especializada em avaliação educacional, desenvolveu a Calculadora Enem Trillo, aplicativo que aplica a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para estimar os parâmetros de cada questão da prova. Para estimar a nota obtida, assim que terminarem o exame, os candidatos devem anotar suas respostas e inseri-las no app.

A estimativa precisa da pontuação é possibilitada pela inteligência do sistema, que utiliza dados de edições anteriores do exame para colocar a nota nas mesmas escalas utilizadas pelo exame oficial em cada uma das áreas do conhecimento.

Há três meses do lançamento, o app já alcançou cerca de 30 mil downloads, auxiliando na rotina de estudos dos jovens participantes e disponibilizando simulados preparatórios para a avaliação.