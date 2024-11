Analista do MP é alvo de operação da Polícia Civil por recebimento de propina

Um analista do Ministério Público do DF (MPDFT) foi alvo de uma operação desencadeada na manhã desta sexta-feira (1°/11) pela Delegacia de Repressão à Corrupção vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DRCOR/Decor), que investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro contra a administração pública.

A ação contou com o apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) e da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (1ª PROSSUS).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O servidor entrou na mira da polícia no final de agosto, quando os agentes deram início às investigações referentes à contratação pelo Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF) de empresa de alimentação hospitalar de forma irregular.

À época, o analista exercia o cargo de assessor chefe de gabinete da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (1ª PROSSUS) e, segundo as investigações, nesse período ele recebeu propina para praticar ato de ofício para defender os interesses da referida empresa no desempenho de suas funções exercidas no MP.