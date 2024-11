Trânsito alterado no Dia de Finados: Veja como chegar aos cemitérios

O Dia de Finados, neste sábado (2/11), terá alterações no trânsito nos principais cemitérios do Distrito Federal. Segundo a Secretaria De Segurança Pública, a fiscalização e o suporte aos condutores serão realizados pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Polícia Militar (PMDF), que também reforçam a segurança nos locais.

No Campo da Esperança, na Asa Sul, a principal mudança será na entrada para pedestres, que poderá ser feita pelo portão principal da unidade, ao lado do templo da Legião da Boa Vontade (LBV), ou pelo acesso em frente ao estacionamento 6 do Parque da Cidade.

A rotatória em frente ao cemitério será fechada e o trânsito na via W5 Sul vai funcionar em sentido único, do balão da entrada do cemitério ao acesso à Estrada Parque Polícia Militar (EPPM). Os condutores, no entanto, ainda vão poder utilizar a via entre o cruzamento do cemitério e o Edifício Talento na 714 Sul, nos dois sentidos.

O motorista que estiver na Estrada Parque Polícia Militar (EPPM) e quiser acessar o cemitério deverá retornar no viaduto da W3 Sul e subir na via interna do Setor Hospitalar Sul (SHS), ao lado do Hospital Santa Lúcia. Isso ocorre porque o acesso à via W5 Sul pela EPPM estará bloqueado e os retornos na altura do Setor Hospitalar também seguem fechados.

Pessoas com deficiência (PcDs) e idosos terão prioridade no estacionamento em frente ao Campo da Esperança. Para acessar, eles devem apresentar as credenciais de estacionamento exclusivo. Os demais condutores deverão seguir para o estacionamento 6 do Parque da Cidade.





Outros locais

Nos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho II e Taguatinga também haverá reforço na segurança, das 7h às 19h, para auxiliar na travessia de pedestres e controlar o tráfego de veículos.

Em Brazlândia, serão colocados cones ao longo do acesso ao cemitério, para evitar estacionamento irregular. O local não tem estacionamento interno, por isso o Detran-DF orienta que os condutores busquem locais apropriados nas quadras próximas para estacionar

Já em Sobradinho II, a área em frente ao cemitério será destinada à parada de deficientes e idosos. Os pontos liberados para estacionar serão indicados pelo Detran-DF por painéis móveis ao longo da via. O cemitério de Planaltina segue o mesmo esquema.

O estacionamento em frente ao cemitério de Taguatinga ficará reservado para embarque e desembarque de passageiros, em sentido único. Agentes de trânsito auxiliarão no controle do tráfego e travessia de pedestres na Avenida Hélio Prates.

Além disso, a Polícia Militar reforçará a segurança em pontos fixos nos locais, a partir das 6h, enquanto viaturas do Corpo de Bombeiros estarão nos estacionamentos para casos de atendimento emergencial.





Dica de segurança

A PMDF recomenda que aqueles que vão aos cemitérios tomem cuidados como não deixar objetos no interior dos veículos e estar atento aos pertences, principalmente ao celular. Também é importante estacionar em locais permitidos e conferir se o veículo está devidamente trancado.