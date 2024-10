Comércio de flores e velas aquecido para o feriado de Finados

A menos de uma semana para o Dia de Finados, os comerciantes do Distrito Federal esperam um aquecimento no comércio de flores e velas. Levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio revelou que a expectativa é de que as vendas aumentem 5,6% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão de crescimento estima uma movimentação média de R$ 16,2 mil por estabelecimento.

Anualmente, os negócios nas empresas que comercializam os itens aumentam conforme aproxima-se a data do feriado. Segundo a pesquisa, as vendas do período podem representar 14,34% do faturamento mensal dessas empresas. O estudo aponta que as flores mais procuradas para homenagear os entes queridos são crisântemos, rosas e margaridas. Para este ano, os maiores tickets médios projetados, por segmento, foram das floriculturas (R$75,10), supermercados (R$ 51,25) e distribuidoras de flores (R$ 41,11).

Antônio Bispo de Souza dos Santos é proprietário da Banca Bom Jesus, que fica em frente ao portão principal do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Ele atua no local há cerca de três décadas. À reportagem, declarou que está otimista para as vendas. "Ano passado os negócios não foram tão bons por aqui, mas esperamos que este ano a gente venda quase 50% a mais", afirmou. Ele disse que costuma buscar os melhores negócios para que consiga repassar as plantas por um valor justo aos clientes. "A gente trabalha para abaixar os preços na data. Somos uma banca barateira", garantiu.



Vizinha da banca de Antônio, Francisca de Souza Barros, dona da Banca da Negona, disse que a mercadoria não está barata e que tem sido difícil fechar bons negócios com os fornecedores, o que se reflete nos valores cobrados dos clientes. "Às vezes, os cliente questionam, acham caro, mas nós adquirimos a mercadoria por um valor elevado", apontou. Para ela, se a movimentação permanecer semelhante ao último ano, o cenário já será considerado positivo.

A vendedora Francisca disse que as margarida são uma das mais procuradas (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Entre os lojistas que participaram da pesquisa, 58,7% projetam estabilidade no comércio em comparação ao desempenho de 2023. Outros 27,7% esperam um crescimento nas vendas e 13,6% preveem uma possível queda. Em relação aos preços, a maioria dos empresários (73,2%) pretende mantê-los, enquanto 22% pensam em aumentar e apenas 4,8% indicaram a possibilidade de diminuir. As principais justificativas para o aumento dos preços foram os repasses do fornecedor (70,2%) e o aumento dos impostos (R$ 21,3%).

Os empresários ouvidos pelo Fecomércio acreditam que a modalidade de pagamento no crédito será a principal escolha dos consumidores (48,5%), seguido pelo débito (29,8%) e pelo dinheiro (17,8%). O uso do Pix ou transferência aparece com uma adesão menor, estimada em 3,9%.

Precavidos

Apesar de o aquecimento nas vendas ser estimado para o dia do feriado, há aqueles que começam as compras e organização dias antes, seja para evitar o tumulto ou para se precaver. No cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, a equipe de reportagem encontrou diversas pessoas preparando os túmulos de entes queridos para a data. A limpeza, as flores e as velas são, segundo eles, uma forma de cuidado.

Dimas Guimarães Perpétuo, 70 anos, morador de Sobradinho, e seu sobrinho, o segurança Ilson Guimarães Pereira, 55, morador da Asa Sul, estão sempre mantendo o jazigo dos familiares organizado, mas com a aproximação do Dia de Finados, o capricho foi maior. Cortaram as gramas, compraram flores para plantar e pagaram uma pessoa para fazer a manutenção da pintura. "Juntando todos os valores, gastamos cerca de R$ 230. Compramos as flores especialmente para plantar e a natureza tomará conta para ficar mais bonito ainda", declarou Dimas.

Dimas Guimarães Perpértuo e seu sobrinho Ilson Guimarães Pereira organizaram o jazigo da família para as visitas na data (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A servidora pública Ana Raquel Martins dos Santos, 53, tem a tradição de visitar o túmulo dos pais pouco antes do Dia de Finados. A moradora de Águas Claras contou que deixa o jazigo limpo e organizado para que os familiares possam colocar as velas e flores na data. Ela comentou que neste ano está disposta a desembolsar no máximo R$ 100 com flores e velas, mas revelou que deixou para a última hora e não pesquisou os preços. "Tenho o costume de comprar aqui em frente ao cemitério mesmo", disse.

Ana Raquel Martins dos Santos pretende gastar cerca de R$ 100 com velas e flores (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Preparadas, as irmãs Antônia Souza Almeida, 58, e Maria Souza, 65, levaram uma enxada e uma vassoura para organizar os túmulos dos pais e de seus avós. "Todos os anos, a gente vem e deixa tudo preparado", disse Antônia.

Antônia Souza e Maria Souza (vassoura) tiraram o mato alto e levaram velas ao túmulo dos pais (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Visitação

Para a data, os seis cemitérios da concessionária Campo da Esperança do DF – localizados na Asa Sul, Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Gama e Brazlândia — passaram por manutenção. A limpeza geral foi intensificada, os meios-fios das calçadas pintados e houve, de acordo com a concessionária, reparos de campas quebradas para garantir a segurança dos visitantes.

No feriado, os cemitérios serão abertos para visitação às 7h e a entrada de visitantes será permitida até as 18 horas. O encerramento das atividades ocorrerá às 19h. Haverá banheiros químicos, água potável e brigadistas à disposição dos visitantes. "Vale destacar que a manutenção é feita nas áreas comuns e nos jazigos com contrato de manutenção individual vigente (contrato opcional). Exceto quando há danos que significam risco para a segurança dos visitantes", destacou a concessionária por meio de nota.

Não será permitida a presença de vendedores ambulantes dentro dos cemitérios. Representantes de diversas religiões estarão nas unidades com programações próprias. A Arquidiocese de Brasília realizará missas nos seis cemitérios do DF.