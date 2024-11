Defensoria Pública do DF promove seminário sobre combate ao racismo

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, na próxima semana, nos dias 4 e 5 de novembro, a 3ª edição do seminário Defensoria na Luta Antirracista. O evento, gratuito e aberto ao público, contará com palestras, debates e o lançamento da segunda edição do Dicionário Antirracista da DPDF. As atividades acontecerão das 8h às 17h30, no auditório do DNIT, na Quadra 03 do Setor de Autarquias Norte.

No primeiro dia, o público terá acesso a mesas de debate sobre gênero e raça no Sistema de Justiça, Lei de Racismo, importância das Defensorias Públicas no combate ao racismo. No segundo dia, ocorrem debates sobre a igualdade racial e temas como gênero e raça no sistema de justiça, Lei de Racismo, letramento racial e a relação entre racismo e processo penal.

As inscrições para o seminário podem ser feitas pelo portal de eventos da Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF). A programação completa está disponível no site.