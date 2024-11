DF será um dos maiores beneficiados da reforma tributária, diz AAFIT

O Distrito Federal será um dos entes federativos que mais se beneficiará com a reforma tributária, de acordo com a Associação dos Auditores Fiscais de Brasília (AAFIT). A associação atua no debate e na construção de textos que regulamentam a reforma tributária aprovada em 2023.

Com a reforma, os tributos deixarão de ser cobrados na origem e serão cobrados no destino — como o Distrito Federal é um dos maiores consumidores do país, aumentará consideravelmente a arrecadação do governo distrital.

"Os auditores são responsáveis pela arrecadação tributária, e o tributo hoje aqui no DF é o que garante o desenvolvimento econômico e social", explica Rubens Ruiz, presidente da AAFIT, ao Correio.

AAFIT é uma organização que trabalha para valorizar a carreira de auditoria tributária no Distrito Federal, e reúne cerca de 500 profissionais.

A associação ainda atua na defesa dos direitos dos auditores e auditoras, garantindo remuneração justa, seguro de vida e plano de saúde para o profissional e sua família.

Além disso, a AAFIT apoia projetos de interesse social. "Apoiamos projetos de educação fiscal em escolas públicas no DF e também temos ações de cunho social [..] Usamos o nosso gabinete odontológico para atender crianças carentes do Varjão e de outras regiões administrativas", completou o presidente.