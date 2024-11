Ordem de serviço para construção da nova piscina com ondas é assinada

As obras da nova piscina com ondas vão iniciar no primeiro semestre de 2025 - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Após mais de duas décadas de espera, o Parque da Cidade se prepara para a reconstrução de um dos maiores símbolos de lazer de Brasília, a piscina com ondas. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, realizou a assinatura da ordem de serviço, nesta sexta-feira (1º/11), para o projeto que inclui não só a reforma da piscina, mas um novo e completo parque aquático. Com um investimento de R$ 18,2 milhões, a obra será realizada pela empresa Engemil e trará também um rio lento e uma piscina infantil, entre outras melhorias.

Segundo Celina Leão, essa revitalização é um marco importante para resgatar a memória afetiva da população. “Estamos muito felizes em devolver à cidade um espaço de lazer que marcou gerações. Coloquei uma emenda para garantir recursos, e agora estamos vendo esse sonho sair do papel. Esse novo complexo será mais que uma piscina com ondas, será um espaço para todas as idades, um local democrático e acessível”, afirmou.

O diretor de edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, comentou sobre as expectativas para a obra. Ele destacou que o projeto inclui inovações que modernizarão o complexo, garantindo a segurança e a infraestrutura para receber até 10 mil pessoas por dia. “A população só tem a ganhar com esse projeto, que trará novamente as ondas e novos atrativos, como o rio lento. Estamos empenhados em entregar um parque aquático completo e seguro, com estruturas de qualidade”, disse Spies, com exclusividade, ao Correio.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, ressaltou a importância desse resgate de entretenimento e lazer para a cidade. “O projeto é aguardado com muita nostalgia pela população de Brasília. A piscina com ondas, inaugurada em 1978, representa um legado para muitos moradores que viveram essa época e agora terão a oportunidade de reviver ou apresentar essa experiência para as novas gerações”, comentou Todi.

Melhorias

Além da construção do complexo aquático, a obra faz parte de um conjunto de revitalizações do Parque da Cidade, que inclui a modernização da iluminação, segurança e reforma de outros espaços públicos. O secretário de esporte e lazer, Renato Junqueira, frisou que a segurança do parque tem sido uma prioridade. “A instalação de iluminação de LED e a presença constante da Polícia Militar têm permitido um ambiente mais acolhedor para os frequentadores”, declarou.

O superintendente do Arquivo Público do DF, Adalberto Scigliano, também marcou presença e ressaltou a importância de seguir os traços originais do projeto. Ele pontuou que o respeito à memória afetiva da população é um compromisso do governo, e que o arquivo público se orgulha de preservar e contribuir com projetos que valorizem a história da cidade. "É sempre gratificante poder contribuir pra realização de qualquer obra. Esse é um projeto que faz parte da memória afetiva do brasiliense, eu não sou brasiliense, mas eu espero que muito em breve eu possa compartilhar dessa memória de estar aqui na piscina com ondas", contou ao Correio.

Fernando Leite, presidente da Novacap, celebrou o trabalho conjunto do governo e da comunidade, enfatizando o empenho na busca por melhorias para a cidade. “Brasília não precisava apenas de novas obras, mas de resgatar o que foi abandonado. A governadora em exercício tem um compromisso claro com a revitalização de espaços históricos e turísticos. Esse parque aquático será um ponto de encontro para todos e uma importante atração turística para o DF", ressaltou.

A previsão é de que as obras comecem no primeiro semestre de 2025 e sejam concluídas em 630 dias. Com isso, o Parque da Cidade passará a oferecer um dos mais modernos e completos espaços de lazer. Além da piscina com ondas, o complexo será modernizado com a adição de um rio lento e uma piscina infantil, acompanhados de estruturas renovadas, como restaurantes, banheiros e vestiários.

