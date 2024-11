Saiba quem é o homem que morreu atropelado ao empurrar carro no Eixão

Por meio das redes sociais, amigos pedem ajuda para arcar com as despesas do enterro - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A vítima do atropelamento que chocou o Distrito Federal nesta terça-feira (29/10) é Felipe Eduardo Oliveira, 32 anos. O Correio apurou que ele nasceu em Anápolis, era casado e pai de três crianças. Por meio das redes sociais, familiares e amigos pedem ajuda para arcar com as despesas do enterro.

Felipe morreu nesta quinta-feira (31/10) no Hospital de Base. A informação foi confirmada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF). Ele foi atingido por um veículo no Eixão, quando empurrava um carro de aplicativo que havia parado por falta de combustível.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia (DP). A corporação informou que ambos os motoristas envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro.

Os resultados foram negativos para o consumo de álcool. O motorista de aplicativo e o condutor do veículo que atingiu a vítima foram ouvidos na delegacia e liberados. Ainda de acordo com a PCDF, o caso permanece sob investigação para apuração detalhada dos fatos.