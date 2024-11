PRF apreende 100kg de agrotóxico ilegal na BR-020, em Planaltina

Uma caminhonete carregada com 100kg de agrotóxico de origem estrangeira, proibido no Brasil, foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fato ocorreu no último sábado (2/11), mas só foi divulgado pela corporação na manhã desta segunda-feira (4/11).

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina no trecho da BR-020 que passa por Planaltina. Os policiais encontraram as embalagens de químico disfarçadas de ração para peixes no porta-malas do carro.

Leia também: PRF inicia megaoperação para reduzir acidentes nas rodovias do DF e Entorno

A carga era de Benzoato B10, um agrotóxico altamente tóxico e sem registro no Ministério da Agricultura que representa grave risco à saúde humana e ao meio ambiente. A substância, avaliada em cerca de R$ 400 por quilo, já havia sido comercializada em diversas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, conforme comprovantes encontrados no veículo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O condutor, um homem de 53 anos, confessou ter sido contratado para transportar o produto de São Paulo para Goiás. Ele ainda tentou apresentar CNH e notas fiscais falsas, mas acabou sendo preso em flagrante e autuado pelo crime de descaminho.

A PRF apreendeu o veículo, a carga e encaminhou o caso à Polícia Federal, que realizará perícia no material apreendido para determinar a origem exata do produto e identificar outros envolvidos.