UnB propõe título de Doutora Honoris Causa para a jogadora de futebol Marta

A Universidade de Brasília (UnB) concedeu o título de Doutora Honoris Causa à jogadora de futebol femininino Marta. Uma comissão de professores da Faculdade de Educação Física (FEF) propôs a outorga do título, que foi aprovada também pela Faculdade de Educação e pelo Instituto de Artes.

Leia também: Museu do Futebol reabre com protagonismo para Pelé e Marta

Nascida em uma família humilde em Alagoas, Marta superou desafios e preconceitos para se tornar um ícone mundial do futebol. Eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), suas conquistas a consolidaram como a maior artilheira da história das Copas e da seleção brasileira de futebol. Foram 17 gols na competição, superando jogadores de ambos os gêneros, e 116 gols pelo time nacional, ultrapassando a marca de 95 gols de Pelé.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, Marta também é conhecida por, fora dos campos, atuar em favor da igualdade de gênero e por melhores condições para o futebol feminino. Em 2018, foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres e, em 2019, foi nomeada uma das Defensoras dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela ONU. E este ano foi imortalizada pela FIFA com a criação do Prêmio Marta, que será entregue anualmente ao gol mais bonito do futebol feminino.

De acordo com a UnB, a “trajetória (de Marta) é um testemunho vivo do poder transformador do esporte e da educação, valores sempre promovidos pela Universidade de Brasília”. A reitora da instituição de ensino, Márcia Abrahão, comemorou a iniciativa. “Além de ser uma jogadora excepcional, Marta se destaca como uma inspiradora defensora dos direitos das mulheres e meninas, não apenas no esporte, mas em todas as esferas da sociedade".