Zebrinha chega às ruas de Vicente Pires para agilizar o transporte na região

Os miniônibus apelidados de zebrinha começaram a circular ontem em Vicente Pires. A nova linha, de número 0.005, que atenderá aos moradores de diversas ruas da região administrativa, foi criada para facilitar o deslocamento de quem precisa se deslocar entre bairros, escolas, postos de saúde e o comércio local. De acordo com a Secretaria de Transporte Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), a tarifa para embarque será de R$ 2,70.

Com a chegada do transporte de vizinhança, Vicente Pires se junta a outras regiões do DF onde as zebrinhas circulam, como em Águas Claras, Arniqueira, Taguatinga e Ceilândia. Em nota, a Semob ressaltou que a linha de miniônibus foi planejada para atender pontos estratégicos, visando a segurança e o conforto dos passageiros, com paradas nas vias principais e também em pontos habituais dentro do comércio local.

Frequência

Operada pela empresa BsBus, a linha 0.005 realizará cerca de 16 viagens em dias úteis, e cinco aos sábados e domingos. O ponto de partida será o antigo posto comunitário de segurança, próximo à Feira do Produtor de Vicente Pires, e o itinerário inclui as principais vias da região, como a Rua 4, Rua 7, Vila São José e Avenida Contorno Taguaparque.

De segunda a sexta, as partidas do coletivo estão programadas de hora em hora, iniciando às 5h45 e seguindo até as 20h45. Aos fins de semana e feriados, as saídas serão em horários reduzidos, às 7h, às 9h, às 11h, às 13h e às 15h.

Passageiros

Sávio Alencar, 23 anos, vendedor, utilizou o coletivo já no 1º dia e contou que ficou satisfeito com a rapidez. “Facilitou muito para mim, porque cheguei rápido no trabalho. Saí da Rua 12 e, em menos de 30 minutos, estava na Rua 4. Para nós, que estamos na correria do dia a dia, é uma grande ajuda. Vou começar a pegar todo dia, de segunda a sexta”, declarou.

A artesã Marlúcia Amaral, 64, elogiou o lançamento da zebrinha na região. “Nós sofríamos muito caminhando por longas distâncias. Várias vezes desci na EPTG e caminhei por mais de 30 minutos, porque as paradas de ônibus eram todas longe. Agora, com o circular, vai ficar tudo mais fácil. Chegou em boa hora”, comemorou.

O estudante, Daniel Amorim, 18, contou que, antes, precisava pegar um coletivo que fazia uma rota muito longa por Taguatinga, prolongando significativamente o tempo de viagem. “Uma vez eu estava saindo da faculdade e fiquei dentro do ônibus do Pistão Sul até a Rua 4. Agora, com a zebrinha, vai ser muito mais rápido para mim. Não vou mais me atrasar e nem chegar tarde em casa”, afirmou.

Expansão

Além de Vicente Pires, a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que está analisando a possibilidade de ampliar o serviço da zebrinha para outras regiões do DF. Com veículos menores e mais agilidade, o transporte de vizinhança é ideal para atender a demandas locais e fazer a integração com linhas de ônibus de longo percurso e o metrô. A pasta sugere que os moradores que desejam melhorias ou ampliação dos coletivos entrem em contato com a Ouvidoria do site Participa-DF, ou por meio do telefone 162.