Samambaia é citada no Enem em questão sobre memes que espalham fake news

Uma professora de português de Samambaia desenvolveu um projeto que foi tema de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado na tarde deste domingo (3/11). Ela usou memes como ferramenta para aguçar e estimular a leitura e a análise crítica dos alunos do ensino fundamental, pois percebeu que alguns desses posts propagavam desinformações.

O título do texto foi Memes e fake news: o impacto na educação das crianças. Segundo a professora, memes do WhatsApp, usados por ela no projeto, passaram a ser discutidos em sala, desenvolvendo uma percepção questionadora e analítica nos estudantes sobre as publicações. “O que era engraçado passou a ser visto com outros olhos”, afirmou a docente no texto da questão do Enem.

Por fim, a autora do texto reitera que a checagem de informações e interpretação de texto na era das notícias falsas, manipulação e memes são vantajosas para o desenvolvimento dos estudantes.

A reportagem do Correio tentou identificar a escola e o nome da professora, contatando a Secretaria de Educação. O órgão está apurando as informações com o Ministério da Educação (MEC).





Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho