DF tem 651 postos de trabalho disponíveis com salários de até R$ 6.800

Por Luiz Fellipe Alves— As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 651 vagas de trabalho disponíveis nesta terça-feira (5/11). Os postos oferecem benefícios, além da remuneração, estão presentes em diferentes regiões administrativas e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Do total de número de vagas, 40 delas são exclusivas para pessoas com deficiências, sendo 20 vagas de auxiliar de limpeza e 20 para fiel de depósito em Taguatinga, com salário de R$ 1.412. Além disso, há cinco vagas de jovem aprendiz para operador de caixa no Guará (R$ 962) e dez vagas de menor aprendiz de ajudante de açougueiro no Sudoeste (R$ 481/quinzena).

O maior salário em ampla concorrência é de R$ 6.800, oferecido em cinco vagas para mestre de obras sem local fixo de trabalho. Outras vagas disponíveis abrangem cinco vagas para técnicos em edificações sem local fixo (R$ 4.500), duas vagas para mecânicos de automóveis em Ceilândia (R$ 3.500), dois mecânicos de manutenção de motores diesel em Vicente Pires (R$ 3.800), e dois padeiros em Planaltina (R$ 3.000).

Mesmo se não for selecionado em nenhuma vaga, o cadastro serve para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes