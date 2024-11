Vazamento de água limpa preocupa moradores de Vicente Pires

Um vazamento de água limpa está preocupando moradores da Rua 8, em Vicente Pires. Segundo relatos, o problema persiste há mais de 10 dias na região.

A síndica Waldirene Nepomuceno, de 47 anos, afirmou que há dois pontos de vazamento ativos no local há mais de uma semana. De acordo com ela, a rede de água da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) apresenta falhas frequentes.

“Não é só o incômodo da água descendo a rua, mas também o desperdício. Os próprios técnicos (da companhia) dizem que é quase certo que o problema voltará”, desabafou a síndica.

Para expor a situação, Waldirene gravou um vídeo mostrando os vazamentos. Veja.

Após ser contatada pela reportagem, a Caesb informou que enviará uma equipe para realizar reparos na tubulação.