Administração do Guará promove premiação para artistas LGBTQIAPN+ do DF

A Administração do Guará, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, vai homenagear artistas LGBTQIAPN+ residentes do Distrito Federal. Os prêmios, que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil, contemplarão as categorias teatro, dança, música, circo, identidade, grupo e espetáculo. O evento ocorrerá na Administração Regional do Guará no dia 7 de novembro, com entrada livre para os visitantes.

O Corpo Diversidade: Prêmio Prêmio LGBTQIAPN+ do Movimento foi idealizado por Amanda Oliveira, também conhecida como Santa Surda. Esse projeto surgiu a partir de um edital lançado em outubro, com o objetivo de reunir artistas. Amanda, uma mulher lésbica, preta e surda, reconhece as dificuldades que os artistas queer enfrentam para acessar o mercado das artes. “Acredito que o prêmio representa um novo momento para artistas de diversas origens e trajetórias, proporcionando espaço para narrativas que muitas vezes permanecem invisibilizadas”, afirma a produtora em uma declaração.

Ao celebrar esses talentos, o evento também simboliza uma conquista do edital, ao criar espaços que valorizam e incentivam a produção artística inclusiva. As atrações da noite prometem captar o interesse do público presente, incluindo oficinas de vogue, malabares e uma apresentação musical da artista Bibi Iná.

Serviço:

Corpo Diversidade: Prêmio LGBTQIAPN+ do movimento

Quinta-feira das 17h às 21h.

Administração Regional do Guará -Guará II QE 25 - Guará, Brasília - DF,

Entrada franca