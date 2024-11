Operação desmantela esquema que causou R$ 8 mi de prejuízo em banco

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) desmantelou um esquema fraudulento que causou um prejuízo de quase R$ 8 milhões no Banco de Brasília (BRB). Nesta terça-feira (5/11), três pessoas foram presas, sendo uma no DF e as outras duas em São Paulo. Além disso, os investigadores cumpriram seis mandados de busca.



De acordo com as investigações da equipe da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Material e a Fraudes (Corf), os envolvidos no esquema fraudulento trocavam a titularidade de linhas de celulares vinculadas a clientes de uma operadora móvel nacional. Posteriormente, os criminosos criavam cartões virtuais do Banco BRB e, depois, efetuavam compras e transferências via PIX em plataformas (aplicativos).

A PCDF alerta a população que, em caso de constatar interrupção repentina da comunicação telefônica ou acesso a aplicativos bancários instalados no celular, por exemplo, deve comunicar à operadora de telefonia e agência bancária. Denúncias podem ser feitas pelo site da PCDF: www.pcdf.df.gov.br.