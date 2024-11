Ibaneis nomeia 800 policiais civis e 250 agentes penais nesta terça

Na manhã desta terça-feira (5/11), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o decreto de nomeação de 250 policiais penais e 800 policiais civis. Serão empossados 200 escrivães e 600 agentes da Polícia Civil do DF (PCDF), aprovados no concurso de 2019. O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e contou, além da presença do chefe do Executivo local, com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles, e o diretor-geral da PCDF, José Werick de Carvalho, entre outros.

Ibaneis destacou que o Governo do Distrito Federal (GDF) vem realizando um trabalho de recuperação das forças de segurança e que esse é um compromisso assumido desde a campanha ao GDF de 2018. “Estamos unificando forças e colhendo os resultados — e percebendo a melhora — com os números da segurança pública. Temos os menores índices de homicídios da série histórica. A melhoria deste ano ainda não é o que queremos, também existe a questão do feminicídio”, relatou.

Leia também: Mulher encontrada morta em rodovia sofreu AVC e polícia descarta crime

Crime organizado

A nomeação também visa o controle do crime organizado, afirmou o governador. “Os estados que não tiveram esse controle na hora certa foram invadidos e hoje têm muita dificuldade de recuperar a condição normal. Temos evitado isso; converso a todo momento com o Sandro Avelar, com Ana Paula Barros, comandante da Polícia Militar do DF (PMDF), José Werick de Carvalho e Wenderson Souza e Teles. Tudo para que isso não ocorra no DF”, detalhou.

O chefe do Executivo revelou que, em 2025, será feita a convocação dos demais policiais civis e penais que participaram do último concurso. “Completando esses cargos que são tão necessários à manutenção da segurança na nossa cidade”, enfatizou.

Sandro Avelar avalia a nomeação como uma importante aliada na busca por uma cidade mais segura. “Atualmente, somos a segunda capital mais segura do Brasil, mas com esse fortalecimento estamos correndo fortemente e rapidamente para sermos a primeira”, destacou.

Em atualização

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes