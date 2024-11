Pacientes denunciam falta de atendimento no Hospital Materno Infantil

Pais que acompanhavam os filhos na emergência pediátrica do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), nesta terça-feira (5/11), reclamam da falta de atendimento no local.

Um dos pais procurou o Correio para denunciar a situação. Ele disse estava desde as 17h com filha no Hmib e passou pela triagem assim que chegou ao hospital.

“Quando somos atendidos nessa etapa, a gente fica na expectativa de ser chamado pelo médico”, disse o pai, que não quis se identificar. “Só que passaram 40 minutos, uma hora, e ninguém que estava no saguão foi chamado”, acrescentou.

Depois disso, de acordo com o pai, apareceu um funcionário do Hmib, por volta das 19h, fazendo uma espécie de chamada com os nomes de quem estava aguardando atendimento desde as 12h. “O detalhe é que, dos nomes chamados por ele, mais de 30 não estavam mais no hospital”, ressaltou.

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Saúde (SES-DF) disse, em nota, que havia um médico pediatra de plantão no Hmib durante o dia e que, por isso, apenas pacientes com pulseira vermelha estavam sendo atendidos. “À noite, o plantão seguirá com dois médicos e o atendimento será estendido para pacientes com pulseiras amarelas”, destacou a SES-DF.