Sesc-DF oferece atendimentos gratuitos na Rodoviária do Plano Piloto

A partir desta segunda-feira (4/11), as unidades móveis do Sesc-DF retornam à plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Agora, oferecendo serviços gratuitos voltados ao cuidado integral da saúde masculina e à prevenção do câncer de próstata. Até 30 de novembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, os homens que passarem pela "Praça de Saúde do Homem" — espaço montado pelo Sesc-DF em frente ao prédio do Conic — poderão ter acesso aos seguintes serviços:Urologia; Odontologia; Oftalmologia; Nutrição; Clínica Médica e enfermagem; Testes rápidos de PSA, Sífilis, Hepatite e HIV.

Serão distribuídas 85 senhas por dia, sendo 40 para consultas médicas e de enfermagem e o restante de oftalmologia odontologia. Vale lembrar que homens com menos de 50 anos (sem histórico familiar de câncer de próstata) não têm indicação para se consultar com um urologista ou fazer o chamado "exame de toque". Por isso, todos os pacientes passarão por uma triagem com enfermeiros do Sesc antes de serem direcionados para as consultas.

Câncer de próstata

Segundo o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, a "Praça de Saúde do Homem" busca promover o autocuidado e conscientizar o público masculino sobre a importância da prevenção, especialmente no combate ao câncer de próstata.

"Nosso compromisso é oferecer acesso gratuito e de qualidade a serviços essenciais, especialmente aqueles que reforçam a prevenção e a saúde integral dos homens. Queremos que todos sintam-se acolhidos e motivados a cuidar da própria saúde, reconhecendo que a prevenção é o primeiro passo para uma vida mais longa e saudável," afirmou Valcides.

Para estimular a participação do público masculino, o Sesc-DF criou um ambiente acolhedor e interativo, com distribuição de brindes da campanha e serviços de barbeiro, avaliações de bioimpedância, atividades de alongamento e orientações sobre IMC e RCQ (relação cintura-quadril), além de oficinas do projeto Cozinha Sem Sobras, que incentivam uma alimentação prática e criativa, sem desperdícios.