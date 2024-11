Ameaçadas de extinção, ararinhas nascem no Zoológico de Brasília

Duas ararinhas-da-testa-vermelha, espécie que está criticamente ameaçada de extinção, nasceram no início de setembro no Zoológico de Brasília. Os filhotes da espécie foram fruto de uma reprodução monitorada de um casal de ararinhas: Dalila e Salvador. A estimativa é de que a população dessa espécie na natureza esteja entre 600 e 800 animais. Em razão disso, essas aves são extremamente raras e importantes para o ecossistema.

Quando crescem, as aves têm a maior parte do corpo verde-claro, com manchas de cor laranja a vermelho na testa, próximo aos ouvidos, asas e coxas. Possuem bico e patas cinza escuro a preto. As ararinhas que nasceram no Zoo são provenientes de incubação artificial, mas a espécie é originária de uma pequena área montanhosa do centro-sul da Bolívia, onde o clima é semidesértico, com noites frias e dias quentes

Um monitoramento minucioso está sendo feito nas aves, por serem filhotes de ninho. O processo de crescimento é lento e requer atenção. Cada etapa é considerada de extrema relevância para a conservação da espécie. Os filhotes não estão disponíveis para visitação, mas a população pode acompanhar o crescimento deles pelas redes sociais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB).



Com informações do Zoológico de Brasília