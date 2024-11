"Mercado imobiliário do DF é um dos melhores do Brasil"

O presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro da Silva, afirmou durante o CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (6/11), que o mercado imobiliário do Distrito Federal é um dos melhores do Brasil. Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, ele destacou que as pessoas estão buscando imóveis pequenos, de aproximadamente 17m², mas que isso é um movimento percebido em todo o país.

O número de corretores por habitante na capital é um dos pontos que mostram como o setor é movimentado, na avaliação de João. “É o maior que existe no Brasil. Temos um corretor para cada 241 habitantes, é bastante. Em outras cidades do país, temos um a cada 1.500 moradores. É algo impressionante. E como o mercado está fluente em todo o Brasil, aqui não é diferente e estamos seguindo esse movimento”, afirmou.

O presidente do Sistema Cofeci-Creci disse que qualquer movimento social pode interferir no setor e citou o exemplo dos divórcios. “As pessoas vão morar sozinhas e procuram um lugar pequeno para morar”, descreveu. “Estamos falando de uma tendência no Brasil inteiro, que é a de compra de imóveis de tamanho minúsculo, com aproximadamente 17m². Algo que no passado era um absurdo de se pensar”, reforçou.

João disse que os prédios que seguem esse padrão vendem os apartamentos muito rápido. “Às vezes, a obra nem começou e de 80% a 90% dos empreendimentos já estão vendidos. Isso acaba elevando o preço, pois quando temos uma alta procura isso é natural”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho